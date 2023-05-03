Полеты самолетов и дронов над центром Лондона ограничат 5 и 6 мая

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Над центром Лондона 5 и 6 мая ограничат полеты дронов и легких самолетов. Причина запрета – коронация Карла III, которая состоится 6 мая. Об этом пишет газета Independent.

Ограничения, введенные министерством транспорта Великобритании, по московскому времени будут действовать с 11:00 5 мая и до 23:00 6 мая. В этот период запрещены полеты на высоте ниже 2 500 футов (760 метров) на территории Букингемского дворца и Вестминстерского аббатства. В последнем и пройдет церемония.

Запрет связан с проведением воздушного парада. Принимать участие в нем будут 60 самолетов британских вооруженных сил. Издание отмечает, что эти меры мягче, чем те, что были введены во время похорон Елизаветы II. Тогда аэропорт Хитроу на несколько часов приостановил работу.

Ранее сообщалось, что восковые фигуры принца Гарри и его супруги Меган Маркл разлучили в музее Тюссо. Гарри переместили в тронный зал, а Меган осталась в зале знаменитостей. После коронации они вновь будут вместе.

Также стало известно, что на коронации Карла III отказались выступить такие артисты, как Элтон Джон, Гарри Стайлз, Эд Ширан, Адель, Робби Уильямс и группа Spice Girls. Причиной отказов они назвали плотный рабочий график.

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