Элтон Джон и группа Spice Girls отказались выступать на коронации Карла III

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Несколько известных музыкантов отказались выступать на коронации Карла III. Об этом информирует Daily Express.

В этом перечне оказались английские певцы Гарри Стайлс, Элтон Джон, а также группа Spice Girls. Само мероприятие должно состояться в Виндзорском замке в мае.

До этого стало известно, что такие британские знаменитости, как Эд Ширан, Адель и Робби Уильямс, также отказались выступить на коронации. По информации СМИ, причина отказа заключается в плотном графике артистов.

Ранее газета The Sun сообщала, что группа Spice Girls может выступить на концерте в честь коронации британского монарха. На тот момент отмечалось, что это связано с тем, что участницы группы часто встречалась с принцем Чарльзом. Однако информация об их выступлении не подтвердилась.

Принца Гарри исключили из сценария коронации Карла III

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