В Британии могут продлить часы продажи алкоголя на период коронации Карла III

Фото: Pool via AP/Justin Tallis

Правительство Великобритании может продлить часы продажи алкогольных напитков в период коронации монарха Карла III и его супруги королевы-консорта Камиллы. Об этом говорится в распространенном британскими властями заявлении.

Отмечается, что продажа алкоголя в пабах, барах и клубах Англии будет разрешена не до 23:00, а до 01:00 в период с 5 по 7 мая. В соответствии с действующим законодательством, министр внутренних дел имеет право продлить разрешенные часы продажи спиртного только в случаях исключительного государственного значения.

В документе сказано, что решение будет обсуждаться в рамках общественных консультаций. По словам главы МВД Великобритании Суэллы Браверман, это не только позволит отпраздновать историческое событие, но и поддержать пострадавший из-за пандемии гостинично-ресторанный бизнес.

Церемония коронации короля Карла III и королевы-консорта Камиллы пройдет 6 мая 2023 года.

Ранее стало известно, что титул жены британского короля Камиллы может быть изменен к церемонии коронации монарха. Возможно, она будет именоваться королевой. По словам источника, ближайшее окружение монарха надеется, что общественность не сильно обратит внимание на подобную замену титула.

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