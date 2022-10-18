Супруга Карла III может изменить свой титул – СМИ

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Титул жены британского короля Карла III Камиллы может быть изменен к церемонии коронации монарха. Информацию об этом предоставил The Telegraph со ссылкой на инсайдера при дворе.

К приближающейся коронации Карла III королева-консорт Камилла, возможно, будет уже именоваться королевой. По словам источника, ближайшее окружение монарха надеется, что общественность не сильно обратит внимание на подобную замену титула.

Он добавил, что многие жители Великобритании уже называют Камиллу просто королевой.

Жены королей чаще всего назывались королевами, но супруга Карла III приняла титул королевы-консорт из-за не очень теплого отношения к ней со стороны общественности. Однако близкое окружение супругов ожидает, что на церемонии коронации, которая пройдет 6 мая следующего года в Вестминстерском аббатстве, монархов представят как "Их Величества Король Чарльз III и Королева Камилла".

Инсайдер добавил, что в официальных документах Камилла все так же будет именоваться королевой-консортом.

Ранее в СМИ поступала информация, что Карл III и его жена не хотят переезжать в Букингемский дворец, так как он не соответствует стандартам современного мира. Инсайдер утверждал, что король считает нерациональным содержание монаршей резиденции.

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