В Великобритании представили монеты с изображением короля Карла III

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Королевский монетный двор представил первые монеты достоинством 50 пенсов с изображением нового короля Великобритании Карла III, которые появятся в обращении в декабре текущего года, сообщает сайт "Комсомольской правды".

По традиции профиль монарха будет обращен влево – в противоположную сторону от того, куда был направлен взгляд предшественника. Елизавета II, которая была королевой Великобритании в течение 70 лет, изображена на монете с профилем, обращенным вправо.

Карл III сотрудничал со скульптором Мартином Дженнигсом, известным по работам над бронзовыми статуями писателей Чарльза Диккенса и Джорджа Оруэлла. Уточняется, что надпись на будущих монетах будет гласить: "Король Карл III, Божьей милостью, защитник веры".

Кроме того, монеты с портретом Елизаветы II также останутся в обращении вместе с новыми. Сейчас в Великобритании циркулирует порядка 27 миллиардов монет с изображением королевы. Британский Королевский монетный двор также заявил, что они намерены выпустить памятную монету номиналом пять фунтов, посвященную Елизавете II.

Королева скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет. Она стала самым старейшим и самым долго правящим монархом в истории страны Великобритании. После ее смерти престол перешел к ее старшему сыну Чарльзу.



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