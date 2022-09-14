Жителей Великобритании удивило поведение короля Карла III

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Несдержанное поведение короля Великобритании Карла III шокировало читателей издания Daily Express.

Общественный резонанс вызвала эмоциональная реакция монарха на протекшую перьевую ручку.

"Есть уже много признаков, что у него нет ценностей и степенности поведения, чтобы быть королем. На днях он также нагрубил помощнику. Он не продержится долго, тори его снесут, вслед за Борисом", – отметил один из комментаторов.

Другой пользователь сравнил Карла со скончавшейся королевой Елизаветой II, которая никогда бы не позволила себе подобную реакцию. В то время как читатель с никнеймом Wiser1 отметил сходства короля с его отцом, герцогом Эдинбургским Филиппом.

В свою очередь, комментатор Advocook сравнил Карла с президентом США Джо Байденом, подчеркнув, что они оба "не при делах".

"Это просто показывает, насколько устарел весь этот институт. Бесконечные бессмысленные церемонии, он все еще пишет перьевой ручкой. Он вряд ли знает, какой сегодня день. Возможно, в скором времени он обнаружит шариковую ручку и часы с датой <…> или, не дай бог, Apple Watch?", – считает David S.

Еще один пользователь назвал такое поведение плохим началом и предрек королю плохой конец.

При этом некоторые читатели с пониманием отреагировали на поведение монарха. По их мнению, он потрясен смертью своей матери, королевы Елизаветы II.

"Дайте королю паузу. Ему 73 года, он потерял мать, у него двое сыновей, а требования к его времени более чем возросли. Мне бы не хотелось справляться с его последними и следующими проблемами в его возрасте", – подчеркнул пользователь с именем suegwarks.

Комментатор steviebaby2.0 также призвал дать Карлу III время, чтобы оправиться.

Однако lila5150 заявила, что эмоции от смерти матери не могут служить оправданием подобного поведения.

"Давление и горе от потери своей 96-летней матери не могут служить оправданием для него, чтобы вести себя как абсолютная свинья! Заставляет меня задуматься, как он будет реагировать во время кризиса, продвигаясь вперед!", – добавила она.

Ранее британский король Карл III не смог сдержать раздражение и выругался из-за испачкавшей его перьевой ручки. Это произошло в тот момент, когда монарх делал запись в книге посетителей замка Хиллсборо в графстве Даун.

Принц Чарльз, взяв имя Карл III, стал королем Великобритании после смерти своей матери. Королева Елизавета, правившая страной более 70 лет, скончалась 8 сентября в Шотландии в возрасте 96 лет. Похороны запланированы на 19 сентября. Они пройдут в Вестминстерском аббатстве.

До этого старший научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Цянь Фэн предположил, что Карлу III может не хватит харизмы для удержания всех государств в Содружестве. Эксперт напомнил, что монарх является лишь номинальным главой государства. Вместе с тем, пояснил Цянь Фэн, он признается ключевой фигурой в поддержании единства всей Великобритании и Содружества.

