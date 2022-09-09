Король Британии Карл III присудил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского

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Король Великобритании Карл III присудил старшему сыну Уильяму титул принца Уэльского. Об этом сообщает ТАСС.

"Как мой наследник Уильям становится герцогом Корнуолльским <...>. Сегодня я с гордостью объявляю его принцем Уэльским", – сказал монарх в ходе первого обращения к нации.

Карл III также сообщил, что относится с любовью к принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые переехали в США.

"Я также хочу выразить свою любовь Гарри и Меган в тот момент, когда они продолжают строить свою жизнь за рубежом", – подчеркнул король.

Британский престол перешел к новому монарху после смерти его матери королевы Елизаветы II. Она скончалась вечером 8 сентября в возрасте 96 лет.

В пятницу, 9 сентября, Карл III провел первую аудиенцию с премьер-министром Британии Лиз Трасс. Она состоялась в Букингемском дворце. Об этом сообщало агентство Press Association.

