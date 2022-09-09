Лингвист объяснил, почему принц Чарльз в русском языке стал Карлом III

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После смерти Елизаветы II новым королем Великобритании стал ее старший сын принц Уэльский Чарльз. В русском языке он стал именоваться Карлом III, хотя на самом деле не менял имени, сообщает "Газета.ру".
Лингвист Дмитрий Петров объяснил, что практика разного произношения имен французских, испанских, итальянских, немецких и английских монархов сложилась еще в Средние века, когда официальным дипломатическим языком был латинский.
По словам эксперта, имя Карл германского происхождения. На латинском языке оно еще с первого тысячелетия нашей эры звучало как Carolus, а произносилось в Англии "Чарльз", во Франции "Шарль", в Испании "Карлос".
"Но на межгосударственном уровне это всегда был Carolus, так как это было приемлемо согласно правилам латинского языка. Русская историография и дипломатическая практика сохранила именно такое произношение и написание имен западно-европейских монархов", – пояснил Петров.
Он добавил, что есть много других примеров перевода имен монархов на русский язык. К примеру, в российской историографии принято имя французского короля "Людовик" из-за того, что латинское написание и произношение было Ludovicus, хотя в самой Франции имя звучит как Луи.
Кроме того, известный нормандский завоеватель Вильгельм по-латински произносится Gulielmus, а по-английски он Уильям. Георг же, который по-латински Georgius, в Англии – Джордж. В латинском языке невозможно произношение ни Шарль, ни Джордж, ни Луи. Нормы формировались на основе латинского языка, как языка дипломатического и межгосударственного общения.
Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.
В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
Посре кончина монарха наследником престола должен стать ее старший сын. Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября.
Старший сын королевы Елизаветы II принц Чарльз стал новым монархом Британии
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