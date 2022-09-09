Карла III провозгласят королем Великобритании 10 сентября – СМИ

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Карла III официально провозгласят королем Великобритании в субботу, 10 сентября. Об этом сообщает газета The Times.

По данным издания, Карл III и королева-консорт Камилла вернутся из замка Балморал в Шотландии в Лондон в пятницу, 9 сентября. Около 12:00 по местному времени король может встретиться с премьер-министром Британии Лиз Трасс.

Королева Великобритании Елизавета II скончалась накануне в возрасте 96 лет. В Букингемском дворце сообщили, что она умерла днем в замке Балморал.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

6 сентября 2022 года Елизавета II встретилась с новым премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Согласно традиции, королева на встрече с избранным премьер-министром дала Трасс поручение сформировать новое правительство страны. На следующий день она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября. Причиной назвали рекомендации врачей, которые посоветовали королеве уделить время отдыху после приемов.

В связи со смертью Елизаветы II Владимир Путин выразил соболезнования, а у здания посольства Соединенного Королевства в Москве спустили флаг. Люди несли к посольству цветы, открытки и свечи.

