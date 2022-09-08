Путин выразил соболезнования в связи со смертью Елизаветы II

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Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью королевы Елизаветы II. Об этом сообщается в телеграм-канале Кремля.

"С именем Ее Величества неразрывно связаны важнейшие события новейшей истории Соединенного Королевства. На протяжении многих десятилетий Елизавета II по праву пользовалась любовью и уважением подданных, а также авторитетом на мировой арене. Желаю вам мужества и стойкости перед лицом этой тяжелой, невосполнимой утраты", – говорится в сообщении.

Президент РФ также попросил передать членам королевской семьи и населению Великобритании слова поддержки и сочувствия, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.

Известно, что престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.

