Король Британии назвал смерть Елизаветы II огромной печалью для всей правящей семьи

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Король Великобритании Карл III заявил, что смерть матери Елизаветы II стала огромной печалью для него и всей правящей семьи. Об этом сообщается на странице Букингемского дворца в Twitter.

Он подчеркнул, что смерть королевы почувствуют во всей Великобритании.

"Смерть моей любимой матери, Ее Величества Королевы, – момент огромной печали для меня и всех членов моей семьи. Мы глубоко скорбим из-за потери любимого суверена и очень любимой матери", – приводятся слова короля в заявлении.

Елизавета II скончалась вечером 8 сентября. Она умерла в возрасте 96 лет.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.

Известно, что престол Великобритании после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Новый монарх Британии взял имя Карл III.