Мировые лидеры выразили соболезнования в связи с кончиной Елизаветы II

08 сентября, 21:40
Фото: ТАСС/Frank Augstein/AP
Мировые лидеры скорбят в связи с кончиной Елизаветы II. Они выразили соболезнования, отметив исключительную роль британского монарха в истории.
Слова поддержки были сказаны в Белом доме. Официальный представитель Карин Жан-Пьер уточнила, что американский лидер Джо Байден скоро выступит с заявлением.
"Наши сердца и мысли с семьей королевы, народом Великобритании", – передает РИА Новости ее слова.
Позже американский лидер выступил с речью, отметив, что Елизавета II была не просто монархом – она определила эпоху и помогла сделать особенными отношения с США.
Байден выразил надежду на то, что дружба США и Великобритании продолжится и при новом монархе.
"В предстоящие годы мы ждем продолжения тесной дружбы с королем и королевой-консорт", – говорится в распространенном заявлении Байдена.
В свою очередь, Генсек ООН Антониу Гутерреш тоже выразил сочувствие в связи с кончиной королевы.
"Я глубоко скорблю в связи с кончиной Ее Величества Королевы Елизаветы II, королевы Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Я выражаю искренние соболезнования ее семье, правительству и народу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии и всему Содружеству Наций в целом", – говорится в его заявлении.
В Германии Елизавету II поблагодарили за то, что она протянула руку примирения немцам после Второй мировой войны. Глава МИД ФРГ Анналена Бербок написала об этом в своем аккаунте в Twitter.
"Мы оплакиваем вместе с нашими британскими друзьями потерю королевы Елизаветы II, которая была источником силы и уверенности для своей страны почти 100 лет. Германия будет вечно благодарна ей за то, что она протянула нам руку примирения после террора Второй мировой войны", – говорится в ее публикации.
Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель отметил уникальный вклад британского монарха в мировую историю.
"Замечательное правление королевы Елизаветы II стало свидетелем ключевых событий XX и XXI веков. ЕС воздает должное ее уникальному вкладу в построение мира и примирения", – сказал он.
Ушедший в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон назвал день смерти королевы самым грустным днем для страны.
Ранее в Букингемском дворце сообщили, что королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет.
В течение последних месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
Позднее стало известно, что британский престол после смерти Елизаветы II перешел к ее старшему сыну Чарльзу. Уточнялось, что наследник находится в Балморале, он должен вернуться в Лондон 9 сентября. Его официальное провозглашение должно пройти в Сент-Джеймсском дворце как можно скорее.
В ноябре Чарльзу исполнится 74 года. Он был наследником престола 70 лет. Ему было четыре года, когда его мать стала монархом. Многие предполагали, что он уже не займет престол или отречется в пользу своего сына Уильяма.
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