Скончалась королева Великобритании Елизавета II

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Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.

"Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра", – говорится в сообщении.

Ранее состояние монарха ухудшилось. Врачи заявили, что обеспокоены ее здоровьем и рекомендовали королеве оставаться под медицинским наблюдением.

В шотландский замок Балморал, где находилась королева, прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям. Туда также отправились принц Гарри с Меган Маркл.

В Букингемском дворце отменили смену караула 8 сентября. Перед дворцом начали собираться люди. Кроме того, после новостей об ухудшении здоровья монарха BBC поменяла эфирную сетку. Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой сообщалось о состоянии Елизаветы II. Корреспондент BBC вышел в эфир в черном костюме. Шапка официального сайта также сменила цвет с красного на черный.

В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.

Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.

После отречения дяди – короля Эдуарда VIII и вступления отца на престол в декабре 1936 года 10-летняя Елизавета стала наследницей британского престола. 6 февраля 1952 года король Георг VI скончался от болезни легких. Елизавета в тот же день была объявлена королевой Великобритании.

2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 9 сентября 2015 года Елизавета II поставила рекорд правления короной Великобритании. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом.