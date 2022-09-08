Скончалась королева Великобритании Елизавета II

20:31
Фото: Chris Jackson/Pool via AP
Королева Великобритании Елизавета II скончалась в возрасте 96 лет. Об этом сообщили в Букингемском дворце.
"Королева мирно скончалась в замке Балморал сегодня днем. Король и королева-консорт будут оставаться в Балморале эту ночь и вернутся в Лондон завтра", – говорится в сообщении.
Ранее состояние монарха ухудшилось. Врачи заявили, что обеспокоены ее здоровьем и рекомендовали королеве оставаться под медицинским наблюдением.
В шотландский замок Балморал, где находилась королева, прибыли все четверо детей монарха и ее внук принц Уильям. Туда также отправились принц Гарри с Меган Маркл.
В Букингемском дворце отменили смену караула 8 сентября. Перед дворцом начали собираться люди. Кроме того, после новостей об ухудшении здоровья монарха BBC поменяла эфирную сетку. Телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой сообщалось о состоянии Елизаветы II. Корреспондент BBC вышел в эфир в черном костюме. Шапка официального сайта также сменила цвет с красного на черный.
В течение последних нескольких месяцев королева испытывала проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.
Королева Великобритании Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских. Она старшая дочь герцога Йоркского Георга, будущего короля Великобритании Георга VI.
После отречения дяди – короля Эдуарда VIII и вступления отца на престол в декабре 1936 года 10-летняя Елизавета стала наследницей британского престола. 6 февраля 1952 года король Георг VI скончался от болезни легких. Елизавета в тот же день была объявлена королевой Великобритании.
2 июня 1953 года состоялась официальная церемония коронации Елизаветы в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. 9 сентября 2015 года Елизавета II поставила рекорд правления короной Великобритании. Она стала самым старейшим монархом в истории страны и самым долго правящим монархом.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: