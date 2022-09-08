Принц Чарльз находится с королевой Елизаветой II – СМИ

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Принц Чарльз в настоящее время находится в замке Балморал в Шотландии с королевой Великобритании Елизаветой II. Об этом сообщает вещательная корпорация BBC.

"Мы только что получили сообщение, что принц Чарльз находится с королевой в Балморале", – говорится в сообщении.

В свою очередь, телеканал ITV отметил, что к монарху также прибыли и другие ее дети – принцесса Анна и принцы Эндрю и Эдвард.

Между тем перед Букингемским дворцом в Лондоне уже начали собираться люди. Трансляцию с места событий ведет корреспондент BBC. Известно, что после новостей об ухудшении здоровья королевы BBC поменяла эфирную сетку. Так, телеканал прервал запланированное вещание новостной программой, в которой сообщалось о состоянии Елизаветы II.

Ранее в Букингемском дворце сообщили, что врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании. Медики рекомендовали монарху оставаться под медицинским наблюдением.

До этого королеве посоветовали уделить время отдыху после приемов Бориса Джонсона и Лиз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября.

Королеве Елизавете II 96 лет. Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев она испытывает проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.