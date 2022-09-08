Врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Елизаветы II

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Врачи обеспокоены состоянием здоровья королевы Великобритании Елизаветы II, сообщает ТАСС со ссылкой на Букингемский дворец. Медики рекомендовали монарху оставаться под медицинским наблюдением.

Британский премьер-министр Лиз Трасс на фоне сообщений об ухудшении здоровья монарха заявила, что мысли народа Великобритании сейчас с королевой.

Сообщается, что сын королевы Чарльз и принц Уильям выехали в Шотландию, где сейчас находится Елизавета II после сообщений об ухудшении ее здоровья.

Ранее королеве посоветовали уделить время отдыху после приемов Бориса Джонсона и Лизз Трасс. В связи с этим она перенесла заседание Тайного совета в онлайн-формате, которое должно было состояться вечером 7 сентября.

Королеве Елизавете II 96 лет. Отмечается, что в течение последних нескольких месяцев она испытывает проблемы со здоровьем. В октябре 2021 года она была госпитализирована, после чего стала появляться на публике с тростью.