Елизавета II по состоянию здоровья пропустит традиционное мероприятие в Шотландии

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Королева Великобритании Елизавета II не приедет на Бремарское собрание игр горцев в Шотландии, которое по традиции посещает монарх, сообщает Sky News.

По данным телеканала, это связано с состоянием здоровья королевы, из-за чего она испытывает трудности с передвижением. Уточняется, что вместо нее мероприятие посетит принц Чарльз.

Игры горцев в Бремаре проходят в первую субботу сентября.

Ранее сообщалось, что королева Елизавета II впервые нарушит многолетнюю традицию назначения премьер-министра Великобритании из-за проблем со здоровьем.

По традиции королева принимает победившего на выборах премьер-министра в Букингемском дворце. Однако врачи рекомендовали 96-летней Елизавете II отказаться от длительных поездок, поэтому она примет нового премьера в замке Балморал в Шотландии.

