Елизавета II передала ряд обязанностей монарха принцу Чарльзу – СМИ

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Королева Великобритании Елизавета II решила передать некоторые свои обязанности в качестве главы государства наследнику престола принцу Чарльзу, сообщает The Sunday Times.

Как сообщает газета, впервые за 10 лет в публикуемый Букингемским дворцом перечень официальных обязанностей главы государства были внесены изменения. Уточняется, что в настоящее время список содержит только общую формулировку о рядя парламентских и дипломатических обязанностей королевы, в то время как ранее документ состоял из 13 пунктов.

По данным представителя Букингемского дворца, документ обновился в незначительной мере.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании пропустила традиционную тронную речь во время церемонии официального открытия сессии парламента. В Букингемском дворце объяснили такое решение королевы эпизодическими проблемами с мобильностью. Вместо Елизаветы II речь зачитал 73-летний принц Чарльз Уэльский. За всю историю королева пропускала церемонию только два раза, в том числе из-за беременности.

Также стало известно, что Елизавета II в 2022 году пропустит летние приемы в Букингемском дворце. Она будет представлена на садовых вечеринках другими членами королевской семьи.

