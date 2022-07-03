Елизавета II передала ряд обязанностей монарха принцу Чарльзу – СМИ

17:47
Фото: Jane Barlow/Pool via AP
Королева Великобритании Елизавета II решила передать некоторые свои обязанности в качестве главы государства наследнику престола принцу Чарльзу, сообщает The Sunday Times.
Как сообщает газета, впервые за 10 лет в публикуемый Букингемским дворцом перечень официальных обязанностей главы государства были внесены изменения. Уточняется, что в настоящее время список содержит только общую формулировку о рядя парламентских и дипломатических обязанностей королевы, в то время как ранее документ состоял из 13 пунктов.
По данным представителя Букингемского дворца, документ обновился в незначительной мере.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании пропустила традиционную тронную речь во время церемонии официального открытия сессии парламента. В Букингемском дворце объяснили такое решение королевы эпизодическими проблемами с мобильностью. Вместо Елизаветы II речь зачитал 73-летний принц Чарльз Уэльский. За всю историю королева пропускала церемонию только два раза, в том числе из-за беременности.
Также стало известно, что Елизавета II в 2022 году пропустит летние приемы в Букингемском дворце. Она будет представлена на садовых вечеринках другими членами королевской семьи.
В Британии Елизавету II поздравили с 70-летием правления
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: