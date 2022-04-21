Стало известно, как Елизавета II отметит день рождения

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Королева Великобритании Елизавета II приняла решение отметить свое 96-летие в фермерском доме в поместье Сандрингем. Об этом сообщает радио КП.

Туда королева отправилась накануне праздника из Виндзорского замка. Отмечается, что именно это место хранит воспоминания о принце Филиппе, который наслаждался там деревенской жизнью после выхода на пенсию в 2017 году.

"Ей не нужно быть там монархом. Она может быть просто Елизаветой, а не королевой", – рассказал бывший сотрудник Букингемского дворца в Лондоне.

Ранее стало известно, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл впервые за последние два года встретились с королевой Великобритании Елизаветой II. Пара посетила королеву в рамках поездки в Нидерланды, где они были намерены посетить спортивные соревнования Invictus Games.

