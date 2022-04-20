Куклу Barbie выпустят в честь Елизаветы II

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Компания Mattel выпустила куклу Barbie "Королева Елизавета II" в честь 96-летия монарха, сообщает "Газета.ру".

Кукла будет одета в платье цвета слоновой кости и украшенную орденскими знаками голубую ленту. Голову куклы украшает тиара, которая создавалась по мотивам тиары с бахромой королевы Марии. В ней Елизавета II была на свадьбе с принцем Филиппом.

Уточняется, что стоимость куклы "Королева Елизавета" составит 75 долларов, она появится в продаже в день рождения королевы.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II не присутствовала на пасхальной службе, состоявшейся 17 апреля в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке. Это стало первой за 50 лет подобной службой, которую пропустила монарх.