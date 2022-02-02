Физиогномист по улыбке определила любимого ребенка Елизаветы II

Фото: AP Photo/Matt Dunham

Самые трепетные материнские чувства королева Великобритании Елизавета II испытывает к младшему сыну – принцу Эдварду, считает эксперт по языку тела Джуди Джеймс, которая проанализировала поведение монарха с ее детьми. Об этом сообщает News.ru.

Физиогномист изучила множество снимков королевской семьи и нашла фотографию, где изображены Елизавета II с принцем Эдвардом. По словам Джеймс, улыбка королевы выдает ее особую любовь к сыну.

"Елизавета смотрит на Эдварда с добродушной улыбкой, демонстрируя свой материнский восторг. Филипп и другие братья и сестры стоят вокруг его коляски и смотрят на него с выражением искренней любви. Он являлся центром вселенной и источником радости для всех", – объяснила специалист.

Основной причиной такой любви Джеймс назвала то, что принц Эдвард появился у Елизоветы, когда она уже состоялась как правительница и могла полностью насладиться заботой о ребенке.

Граф Уэссекский родился в 1964 году и является младшим из четырех детей королевы Елизаветы II и герцога Эдинбургского Филиппа.

Ранее в Букингемском дворце раскрыли программу праздничных мероприятий, которые пройдут в честь 70-летия пребывания на троне королевы Великобритании Елизаветы II. Период с 2 по 5 июня объявят нерабочими днями. В праздничную программу войдет парад в центре Лондона.