Задержанный в Виндзорском замке мужчина сообщал о желании убить королеву

16:58
Фото: ТАСС/Eddie Mulholland/The Daily Telegraph
Мужчина, задержанный за проникновение на территорию Виндзорского замка, незадолго до этого заявил своим друзьям о намерении убить королеву Елизавету II в отместку за Амритсарскую бойню, которую британские колониальные войска совершили в Индии в 1919 году. Об этом сообщает газета The Sun.
19-летнего вооруженного мужчину задержали 26 декабря. Он проник на территорию Виндзора, где королева Великобритании с семьей отмечала Рождество. Мужчина вошел на территорию, после чего его обыскали и нашли арбалет.
Его уже обследовали на предмет психического здоровья и передали на попечение медицинских работников.
Ранее члены королевской семьи пригрозили BBC отказом в сотрудничестве из-за фильма "Принцы и пресса", в котором рассказывалось об отношениях братьев Уильяма и Гарри. Елизавета II, а также принцы Чарльз и Уильям осудили документальную картину, в которой показаны разногласия между братьями.
Елизавета II рассказала о своем самочувствии
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