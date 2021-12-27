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В мире

16:58

Задержанный в Виндзорском замке мужчина сообщал о желании убить королеву

происшествия за рубежом

Фото: ТАСС/Eddie Mulholland/The Daily Telegraph

Мужчина, задержанный за проникновение на территорию Виндзорского замка, незадолго до этого заявил своим друзьям о намерении убить королеву Елизавету II в отместку за Амритсарскую бойню, которую британские колониальные войска совершили в Индии в 1919 году. Об этом сообщает газета The Sun.

19-летнего вооруженного мужчину задержали 26 декабря. Он проник на территорию Виндзора, где королева Великобритании с семьей отмечала Рождество. Мужчина вошел на территорию, после чего его обыскали и нашли арбалет.

Его уже обследовали на предмет психического здоровья и передали на попечение медицинских работников.

Ранее члены королевской семьи пригрозили BBC отказом в сотрудничестве из-за фильма "Принцы и пресса", в котором рассказывалось об отношениях братьев Уильяма и Гарри. Елизавета II, а также принцы Чарльз и Уильям осудили документальную картину, в которой показаны разногласия между братьями.

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