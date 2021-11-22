Королевская семья пригрозила бойкотом BBC из-за фильма об отношениях Гарри и Уильяма

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Члены королевской семьи пригрозили BBC отказом в сотрудничестве из-за фильма "Принцы и пресса", в котором рассказывалось об отношениях братьев Уильяма и Гарри. Об этом сообщает радио КП со ссылкой на Daily Mail.

Елизавета II, а также принцы Чарльз и Уильям осудили документальную картину, в которой показаны разногласия между братьями.

"Они пришли в ярость, когда телеканал отказался показать фильм до того, как его увидят все остальные зрители", – говорится в сообщении.

По информации издания, королевская семья опасается новых слухов об отношениях братьев Уильяма и Гарри.

Ранее королевский комментатор Нил Шон рассказал, что из-за новых проектов в США принц Гарри и Меган Маркл могут лишиться возможности вновь соединиться с королевской семьей.

Он напомнил, что после переезда в США пара организовала благотворительный фонд Archewell, запустила проект на Spotify. Кроме того, они подписали контракт с Netflix. В свой день рождения Меган Маркл запустила благотворительную акцию "40x40".

