Эксперт по этикету объяснила, как разрешить конфликт Елизаветы II и принца Гарри

Королева Великобритании Елизавета II планирует судиться со своим внуком принцем Гарри. Всему виной его откровенные мемуары, которые могут выйти в свет в 2022 году. Расскажем, чего так опасается Ее Величество и как можно грамотно разрешить конфликт с точки зрения этикета.



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Откровенность за десятки миллионов

Елизавета II уже отдала распоряжение своим помощникам подготовить план обращения в суд. Источник в Букингемском дворце рассказал, что королеву вывели из себя неоднозначные поступки со стороны внука и его жены Меган Маркл.





источник в Букингемском дворце До Гарри и Меган будет доведено, что повторные нападки больше терпеть не будут.

Реакция Елизаветы II в основном связана с грядущей публикацией мемуаров, над которыми принц Гарри начал работать в июле. По информации СМИ, помощь ему оказывает лауреат Пулитцеровской премии Дж. Р. Мерингер. В книге принц якобы рассказал о несчастном детстве, тягостях воспитания в королевском дворце и сложных отношениях семьи с Меган Маркл.

По информации британских таблоидов, второй том мемуаров может быть опубликован уже после смерти Елизаветы II. Однако представитель принца эти сообщения опроверг. Свои откровения принц Гарри оценил в 20 миллионов долларов.

"Книга будет интимной, честной и сердечной. Герцог Сассекский напишет о своей жизни в детстве и трагической смерти своей матери Дианы, принцессы Уэльской, в 1997 году, а также о своей службе в армии и Афганистане, встрече с женой Меган Маркл", – говорится в аннотации издательства, которое купило права на мемуары.

В ответ на публикацию книги команда юристов королевской семьи якобы проводит консультации с фирмами, которые специализируются на вопросах частной жизни. Официальных комментариев по этому поводу пока не последовало.

"Если кто-то будет назван в книге и напрямую в чем-то обвинен, это может быть клеветой и нарушением права на неприкосновенность личной семейной жизни", – поведал источник в Букингемском дворце.

К слову, сами британцы к новости о выходе мемуаров принца Гарри отнеслись равнодушно. По данным одного из опросов, читать их не собираются 80% жителей королевства.

Отношения Гарри и Меган Маркл с королевской семьей обострились более года назад. Это произошло после того, как пара объявила о намерении отказаться от королевских обязанностей и переехать в Канаду. В феврале 2021 года герцог и герцогиня Сассекские заявили об отказе от королевского титула. Тогда в Букингемском дворце заявили, что они все равно остаются горячо любимыми членами семьи.

А уже в марте на американском телеканале CBS вышел разговор принца Гарри и Меган Маркл с Опрой Уинфри. Во время беседы пара обвинила родственников в безразличии и намекнула на проявление расизма от неназванного члена королевской семьи, которого якобы интересовал цвет кожи их будущего ребенка.

Скандальное интервью посмотрели 17 миллионов зрителей, оно было номинировано на премию "Эмми". По данным Daily Mail, после публикации Елизавета II "грустила, но не злилась".



Фото: John Stillwell/Pool Photo via AP

Риск потерять лицо

Президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с Москвой 24 отметила, что у руководителей ряда государств есть специальные советники, которые оценивают репутационные риски. Однако к их помощи прибегают не в каждом случае, некоторые решения главы стран принимают самостоятельно, говорит она.

По словам эксперта, судебный процесс может ударить по репутации обеих сторон конфликта. Однако в большей степени пострадает принц Гарри как член королевской семьи, который допустил такую ситуацию, уверена она. При этом Меган Маркл в этой истории по ряду причин нечего предъявить, сказала эксперт.

"Не просто так веками лица королевской крови женились только на лицах королевской крови. Потому что они воспитываются в среде, где постоянно подчеркивается важность находиться на этом месте. А она человек, который не имеет ценностей и представлений об этом", – комментирует Холгова.

Репутационных рисков можно избежать, если члены королевской семьи попробуют сесть за стол переговоров, уверена собеседница Москвы 24.

"Я бы посоветовала сначала узнать, что именно планируется опубликовать. Если это то, что будет мешать и тем и другим, следует попробовать аргументированно договориться", – сказала Холгова.

В случае провала переговоров королевская семья должна защищать свою репутацию в суде, отметила специалист.





Альбина Холгова президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу В данном случае это необходимо будет сделать. Если промолчать, часть людей действительно могут поверить каким-то басням, которые, возможно, появятся в этих мемуарах.

В пример Холгова привела высказывание Меган Маркл из интервью Опре Уинфри, в котором герцогиня Сассекская пожаловалась на запрет водить автомобиль. Однако это общеизвестное правило во многих королевских семьях, говорит эксперт по протоколу.

"У них есть водители, это элемент безопасности. Если ты приходишь в королевскую семью, нужно соблюдать какие-то правила. Или просто не нужно было идти на этот шаг", – считает эксперт.

Реакцию на ситуацию с мемуарами лично от Ее Величества мы не услышим, так как по придворному этикету королеве запрещено задавать вопросы, подчеркнула Холгова. Максимум по теме будет один релиз от имени Букингемского дворца, предположила она.

При этом эксперт допустила, что королевская семья может вообще проигнорировать будущие мемуары принца Гарри. Это станет возможно, если в книге не окажется резонансных историй, резюмировала Холгова.

