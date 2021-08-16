Принцу Гарри посоветовали пообщаться c Уильямом и Чарльзом перед публикацией мемуаров

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Принцу Гарри, который скоро вернется в Великобританию, необходимо воспользоваться случаем и пообщаться со своим отцом Чальзом и братом Уильямом, прежде чем он опубликует свои мемуары, считает королевский эксперт Марлен Кениг. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

По данным британских СМИ, герцог Сассекский на время приедет на родину в рамках работы над документальной лентой о международных соревнованиях для военных Invictus Game. Также он будет участвовать в съемке материалов по контракту с Netflix, который оценивается в 109 миллионов фунтов.

Как отметила Кениг, Гарри следует поговорить с семьей и "не упускать из виду контекст" ситуации, учитывая его намерение раскрыть в новой книге огромное количество тайн королевской семьи.

"Меган Маркл и Гарри могут делать то, что хотят, но обеим сторонам необходимо общаться", – добавила она.

Как сообщалось, принц Гарри написал автобиографическую книгу с личными воспоминаниями о жизни в английской королевской семье. Британские таблоиды сообщают, что герцог продал свои откровения за 20 миллионов долларов.