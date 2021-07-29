На свадебных туфлях принцессы Дианы обнаружили скрытые символы

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На туфлях принцессы Дианы, в которых она выходила замуж за принца Чарльза, были тайные символы. Этим секретом поделилась автор книг о королевской семье Пенни Джунор, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Модельеры Дэвид и Элизабет Эммануэль тогда создали для невесты платье из тафты с семиметровым шлейфом, а дизайнер Клайв Шилтон – туфли, расшитые 542 стразами и 132 жемчужинами. Последние примечательны не только украшениями, но и символами D и C, которые выгравировали на подошве каблуков. Они обозначают первые буквы имен – Диана и Чарльз. Обнаружили их только после трагической гибели принцессы.

"Никто даже не видел подошву ботинок, но для нас было важно, чтобы они выглядели фантастически. Вы бы увидели гораздо больше, если бы она споткнулась!" – пошутил создатель обуви.

Ранее стало известно, что сын леди Ди принц Гарри планирует издать собственные мемуары, в которых раскроет тайну гибели своей матери.

Уточнялось, что для написания книги Гарри на протяжении года сотрудничал с призером Пулитцеровской премии Джоном Морингером. Наследник престола заявлял, что в книге будет отражена действительность не с точки зрения принца, которым он родился, а с точки зрения взрослого мужчины.

