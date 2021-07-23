Принц Гарри раскроет тайну смерти леди Ди

Фото: ТАСС/DPA/Peter Heimsath

Сын леди Ди принц Гарри раскроет тайну гибели своей матери. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на биографа королевского наследника, автора книги "Гарри: Биография принца" Анджелу Левин.

"Хорошо информированный источник рассказал мне, что мемуары Гарри в значительной степени посвящены смерти его матери принцессы Дианы и тому, кого он в ней винит", – сказала Левин.

Она выразила сожаление, что принц так и не сумел оставить в прошлом эту ужасную трагедию.

Для написания книги Гарри на протяжении года сотрудничает с призером Пулитцеровской премии писателем-призраком Джоном Морингером. Наследник престола заявлял, что в книге будет отражена действительность не с точки зрения принца, которым он родился, а с точки зрения взрослого мужчины.

Ранее сообщалось, что большинство британцев не планируют читать мемуары принца Гарри. Вместе с тем восемь из десяти опрошенных назвали книгу воспоминаний неуместной.

