Большинство британцев не планируют читать мемуары принца Гарри – опрос

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80% британцев не собираются читать мемуары принца Гарри. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на результаты опроса, проведенного платформой YouGov.

Восемь из десяти британцев назвали мемуары принца неуместными. При этом 80% заранее отказались читать воспоминания королевского наследника. Таким образом, книга заинтересовала лишь 14% жителей страны.

Если прогноз подтвердится, в Великобритании книгу принца ждет громкий провал.

По некоторым данным, в мемуарах Гарри описал несчастное детство, воспитание в королевском дворце и сложные отношения семьи с Меган Маркл.

Британские таблоиды сообщают, что принц продал свои откровения за 20 миллионов долларов.

