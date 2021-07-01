Статую принцессы Дианы в Лондоне открыли принцы Уильям и Гарри

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Фото: AP Photo/Dominic Lipinski /Pool Photo via AP
Сыновья принцессы Дианы принцы Уильям и Гарри открыли в Кенсингтонских садах на западе Лондона статую матери. Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония состоялась в день 60-летия принцессы. На мероприятии присутствовали члены семьи Дианы, скульптор Иан Ранк-Бродли, ландшафтный дизайнер Пип Моррисон и члены попечительского комитета памятника. Ограниченное количество гостей обусловлено действующими в Британии антиковидными мерами.
Кроме того, вместе со скульптурой был представлен и обновленный мемориальный сад Sunken Garden, который являлся одним из самых любимых мест принцессы. Его создал Моррисон. Работы велись с октября 2019 года. Всего высажено 4 тысячи цветов, среди которых незабудки, розы, тюльпаны, георгины и лаванда.
"Это был для меня особый проект. Сад был любимым местом Дианы. Мы бережно создавали его новый вид, разрабатывали схемы посадки растений, с тем, чтобы они органично дополняли статую и делали сад местом, дарящим покой гостям Кенсингтонского дворца, которые приходят вспомнить о принцессе", – отметил Моррисон.
Уточняется, что статуя принцессы Дианы была заказана еще в 2017 году. Скульптором выступил Рэнк-Бродли.
Ранее принцы Уильям и Гарри независимо друг от друга резко осудили поведение бывшего журналиста BBC Мартина Башира и самой телекорпорации в истории со скандальным интервью, которое принцесса Диана дала еще в 1995 году.
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