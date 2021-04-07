Биограф рассказал, кого королевская семья готова была видеть в роли жены принца Гарри

17:06
Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth
Биограф британской королевской семьи Ричард Кей выразил мнение, что принц Гарри совершил ошибку, женившись на американской актрисе Меган Маркл. Об этом сообщает сайт "Ева.ру".
По его словам, внук Елизаветы II много лет был влюблен в Челси Дэйви, которую и видели в качестве его жены в Букингемском дворце.
Биограф рассказал, что Гарри то сходился, то вновь расходился с Дэйви. А после шести с лишним лет отношений внук королевы был готов на ней жениться. Однако девушка испугалась жизни при дворе и отказалась от перспективы быть замужем за принцем.
По словам биографа, пара окончательно рассталась после свадьбы принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Тогда девушка призналась принцу, что не готова к такой жизни. Кей утверждает, что Гарри тяжело переживал разрыв с Дэйви, которую приняли все члены королевской семьи.
Аналогичное мнение выразила и британский эксперт Анджела Левайн. А астролог принцессы Дианы предупредила Гарри, что свадьба с Маркл обернется в будущем серьезными последствиями.
7 марта в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи.
В частности, Маркл сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность.
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