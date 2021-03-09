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Общество

09 марта, 19:34

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Несут ли угрозу для британской монархии откровения принца Гарри и Меган Маркл

Удар по короне: чем грозит интервью принца Гарри и Меган британской монархии
за рубежом общество

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл, отошедшие от королевских обязанностей, сделали несколько сенсационных заявлений. Последняя, в частности, сообщила о расизме со стороны королевской семьи, а также о том, что у нее были мысли о самоубийстве. Откровения герцога и герцогини Сассекских всполошили не только Букингемский дворец, но и международную общественность. Разбираемся, несет ли скандал угрозу для британской монархии.

Фото: Dominic Lipinski/Pool via AP

Расизм, мысли о самоубийстве и будущий ребенок

В воскресенье, 7 марта, в эфире американского телеканала CBS вышло интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Одной из главных тем двухчасового разговора стали отношения внутри королевской семьи. В том числе супруги объяснили, почему решили сложить с себя королевские обязанности и уехать из Букингемского дворца.

В январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл отказались от полномочий членов королевской семьи. Тогда они сообщили о планах работать над тем, чтобы стать "финансово независимыми". Знатная чета сначала поселилась в Канаде, а потом перебралась в США. В феврале этого года они подтвердили свое решение.

По словам Маркл, во время жизни в Букингемском дворце она чувствовала себя очень одинокой. Часто герцогиню посещали пугающие мысли о суициде. Она сообщила членам королевской семьи о необходимости "обратиться куда-нибудь за помощью". Однако Маркл якобы запретили это делать.

Я просто не хотела больше жить. Это была очень ясная, реальная и пугающе постоянная мысль.
Меган Маркл
супруга принца Гарри

Кроме того, во время первой беременности Меган и ее супруг часто слышали, что их сын не получит ни титула, ни охраны, как это положено по обычаям. Принцу Гарри даже пришлось несколько раз обсуждать с кем-то из членов своей семьи, чье имя пара пожелала сохранить в тайне, "насколько темной будет кожа ребенка", который на тот момент еще не родился.

Политолог рассказал, какие могли быть цели интервью принца Гарри и Меган Маркл

В интервью чета также назвала пол малыша, которого они ждут сейчас: у них будет девочка. Вместе с тем Маркл раскрыла еще одну тайну о союзе с принцем. По словам герцогини, на самом деле они с Гарри поженились за три дня до официальной церемонии бракосочетания.

"Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: "Смотрите, вот это спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас", – поделилась Маркл.

В ходе разговора принц заявил, что он и его жена сделали все возможное, чтобы остаться в королевской семье. Гарри также пожаловался на проблемы в отношениях с отцом, принцем Чарльзом.

Я чувствую себя действительно разочарованным, потому что он прошел через что-то подобное. Он знает, что такое боль. Я всегда буду любить его, но произошло очень много всего плохого. Одним из моих приоритетов и дальше будет попытка исправить наши отношения.
принц Гарри

Гарри уточнил, что его отношения с принцем Чарльзом осложнились как раз после решения отказаться от королевских обязанностей. Он полагает, что и отец, и брат, принц Уильям, "попали в ловушку" своих ролей и не способны от них освободиться.

Королева в замешательстве

Фото: Daniel Leal-Olivas/Pool Photo via AP

После интервью американская телеведущая Опра Уинфри сообщила, что обвинения в расизме не относятся ни к королеве Великобритании Елизавете II, ни к ее мужу. Тем не менее такое пояснение уже не могло сгладить разгоревшийся скандал. Заявления принца и его супруги спровоцировали призывы к национальной дискуссии по вопросу об отмене монархии.

Ради Британии или ради молодых членов королевской семьи этот гнилой институт должен исчезнуть.
Грэм Смит
глава антимонархической организации Republic

Эксперт по королевской семье Пенни Джуниор высказала мнение, что откровения высокородной четы стали серьезной атакой на институт британской монархии. "Я не знаю, зачем они это сделали. Это семья Гарри, его плоть и кровь, а он кинул в родительский дом ручную гранату", – подчеркнула специалист.

По сообщениям СМИ, королева Великобритании Елизавета II отказалась подписать заранее подготовленное заявление, целью которого было снизить напряженность. Предположительно, в тексте говорилось о любви семьи и заботе о герцоге и герцогине Сассекских. Отмечается, что королеве потребовалось больше времени на обдумывание ответа. Таким образом, Букингемский дворец до сих пор продолжает хранить молчание.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не стал вмешиваться в скандал, разгоревшийся вокруг британской королевской семьи. По словам главы правительства, он всегда глубоко восхищался королевой и той объединяющей ролью, которую она играет в стране. СМИ также сообщают, что от комментариев отказался и принц Чарльз.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поделилась своим мнением относительно интервью высокородной пары. "Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии", – написала она на своей странице в Facebook.

Расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле. Это не скандал. Это обрушение декораций.
Мария Захарова
официальный представитель МИД РФ

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки назвала интервью герцога и герцогини Сассекских их частным делом. При этом она добавила, что США поддерживают крепкие отношения и особенное партнерство с Великобританией и рассчитывают на продолжение сотрудничества по ряду вопросов.

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Федотов Анатолий

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