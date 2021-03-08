Принц Гарри и Меган Маркл заключили брак за три дня до свадьбы

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Принц Гарри и Меган Маркл тайно поженились за три дня до официальной церемонии бракосочетания, сообщает "Газета.ру".

"За три дня до свадьбы мы поженились. Никто этого не знает. Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: "Смотрите, вот это – спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас", – заявила Маркл.

Она уточнила, что церемония была проведена архиепископом Кентерберийским на заднем дворе их дома.

Ранее принц Гарри и Маркл в беседе с королевской семьей подтвердили свое решение отказаться от королевского титула, принятое в январе 2020 года. Супруги больше не будут именоваться "Их Королевские Высочества". Они также прекратят получать общественные средства на выполнение королевских обязанностей.