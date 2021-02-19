Принц Гарри и Меган Маркл подтвердили решение отказаться от титула

16:32
Фото: ТАСС/Daniel Leal-Olivas/PA
Принц Гарри и его жена Меган Маркл в беседе с королевской семьей подтвердили свое решение отказаться от королевского титула, принятое год назад. Об этом сообщает RT.
"Герцог и герцогиня Сассекские подтвердили Ее Величеству королеве, что не вернутся к исполнению официальных обязанностей членов королевской семьи", – говорится в заявлении Букингемского дворца.
Там подчеркнули, что несмотря на такое решение, "герцог и герцогиня остаются горячо любимыми членами семьи".
В январе 2020 года стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Супруги заявили, что хотят делить свое время между Великобританией и Северной Америкой.
Таким образом, супруги больше не будут именоваться "Их Королевские Высочества". Они также прекратят получать общественные средства на выполнение королевских обязанностей. Герцог и герцогиня собираются выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Британии.
Королева Великобритании Елизавета II поддержала это решение. Она отметила, что уважает желание пары вести независимую жизнь. Елизавета II подчеркнула, что они все равно остаются ценной частью семьи.
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