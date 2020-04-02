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Общество

15:47

Принц Гарри запретил Меган Маркл плохо отзываться о королевской семье

общество за рубежом

Фото: ТАСС/NEIL HALL/EPA

Принц Гарри запретил Меган Маркл плохо отзываться о королевской семье после того, как герцоги Сассекские приняли решение отказаться от королевских полномочий, сообщает "Экспресс газета".

В частности, было запрещено выносить на общественность все отрицательное, что касается королевы, принца Чарльза и герцога Кембриджского Уильяма.

31 марта супруги официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Маркл решила снова работать и захотела попробовать себя в кинематографе.

В настоящее время возлюбленные ведут активный поиск работы, несмотря на то, что принц Чарльз продолжает их финансово поддерживать. В частности, он будет оплачивать охрану принца Гарри, Меган Маркл и их сына.

Ранее сообщалось, что герцоги Сассекские грозились дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи.

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