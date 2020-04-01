Меган Маркл раскритиковали за озвучку документального фильма "Слон"

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Критики, посмотревшие документальную картину компании Disney "Слон", неоднозначно отреагировали на работу экс-герцогини Сассекской Меган Маркл. В фильме она работала над озвучкой, передают "Дни.ру".

Премьера ленты еще не состоялась, но обозреватели высказывают мнение, что Маркл переигрывает. Кроме того, в другой рецензии утверждалось о ненатуральной работе бывшей герцогини.

По словам одного из экспертов, Меган не впечатлила своей работой. В итоге фильм удостоился максимальной оценки со стороны рецензентов в "три звезды".



31 марта принц Гарри и Меган Маркл официально сложили с себя полномочия старших членов королевской семьи. Супруга решила снова работать и захотела попробовать себя в кинематографе.