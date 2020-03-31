Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Официальные представители принца Чарльза рассказали о его состоянии здоровья, сообщают "Дни.ру".



В настоящий момент, по словам представителей наследника престола, в состоянии его здоровья наблюдается положительная динамика. Болезнь, вызванная коронавирусом, прошла у принца Чарльза в легкой форме. В частности, он не задыхался, и у него не было зафиксировано повышенной температуры.

После информации о положительном тесте на коронавирус принц Чарльз самоизолировался в своем доме в Шотландии. У его супруги Камиллы не было выявлено инфекции. С мужем она не виделась эту неделю, поскольку он должен был соблюдать карантин.

30 марта стало известно, что принц Чарльз вышел из режима самоизоляции.

Это не первый случай, когда коронавирус затрагивает жизнь знаменитостей. Так, 30 марта певца Джона Прайна госпитализировали с подозрением на инфицирование COVID-19. Коронавирус выявили и у известного оперного исполнителя Пласидо Доминго, однако 30 марта стало известно, что его выписали из больницы.

27 марта в СМИ появилась информация о госпитализации фронтмена группы Rammstein Тилля Линдеманна из-за коронавируса. Однако затем представители группы рассказали, что тест немецкого вокалиста на COVID-19 дал отрицательный результат.

Также коронавирус обнаружили у народного артиста РСФСР Льва Лещенко и биатлонистки Анастасии Халиуллиной.