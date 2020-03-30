Самоизоляция принца Чарльза закончена

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Принц Чарльз, у которого ранее был выявлен коронавирус, вышел из режима самоизоляции. В настоящее время его самочувствие хорошее, сообщает RT.

"Кларенс-Хаус подтвердил сегодня, что принц Уэльский посоветовался со своим врачом и теперь не находится в режиме самоизоляции", – говорится в сообщении.

О том, что у 71-летнего принца Чарльза обнаружили COVID-19, стало известно 25 марта. Сообщалось, что на протяжении нескольких дней он оставался дома в Шотландии.

Заражение коронавирусной инфекцией обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Тома Хэнкса. Также коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.