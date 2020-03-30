Певца Джона Прайна госпитализировали с подозрением на коронавирус

Фото: АР/Invision/Amy Harris

Певец Джон Прайн госпитализирован с подозрением на коронавирус. Состояние фолк-исполнителя оценивается как тяжелое, сообщает "Газета.ру".

Известно, что 73-летний музыкант попал в больницу еще несколько дней назад, на сегодняшний момент его состояние ухудшилось.

Отмечается, что все симптомы указывают на наличие коронавирусной инфекции, однако точного подтверждения диагноза пока нет. До этого супруга Прайна сдала тест на COVID-19, который показал положительный результат.

Заражение коронавирусной инфекцией обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Тома Хэнкса и принца Чарльза. Также коронавирусом заразился премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.