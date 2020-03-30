Доминго выписали из больницы после осложнений с COVID-19 – СМИ

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Испанского оперного певца Пласидо Доминго, которой сообщал о заражении коронавирусом, выписали из больницы. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения мексиканского штата Герреро.

Как сообщил источник телеканала, певец сейчас находится в своей резиденции в мексиканском городе Акапулько. Его состояние оценивается как стабильное.

Доминго сообщил о своем диагнозе в социальной сети 22 марта. Позднее СМИ сообщали, что у певца на фоне болезни началось осложнение, после чего он был доставлен в частную больницу в Мексике.

Ранее сообщалось, что из зарубежных известных личностей инфекцию подхватили, в частности, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, британский премьер-министр Борис Джонсон, принц Чарльз и актер Том Хэнкс.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. В мире заражено уже более 638 тысяч человек, свыше 30 тысяч скончалось. В России зафиксировано более 1,5 тысячи заболевших, вылечились 64 человека.

