Фото: ТАСС/Николай Галкин
Писатель Борис Акунин рассказал о своем самочувствии после заражения коронавирусом. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Facebook.
Он отметил, что у него наблюдается средняя форма тяжести. По словам Акунина, в первые дни он не проходил никакого курса лечения, и врач прописал ему антибиотики лишь на одиннадцатый день.
Он рассказал, что заболел 13 марта вместе с женой, однако у нее наблюдалась легкая форма заболевания. В настоящий момент писатель, по его словам, чувствует себя лучше.
Акунин описал, как у него проходило течение болезни. Он отметил, что после заражения коронавирусом он чувствовал себя, как будто у него был "паршивый затяжной грипп с высокой температурой".
"Разница в том, что улучшения не происходит. Температура доползает до 39, сбиваешь ее парацетамолом. Завтра опять. И опять. И опять", – поделился Акунин.
Акунин призвал не заниматься самолечением и не распространять сведения, которые могут вызвать панику среди населения.
"Пожалуйста, не запугивайте себя. Это очень опасно. Не постите всякие ужасы, которыми переполнен интернет. Все эти "фотографии легких, пораженных коронавирусом", "гробы в Бергамо", описания ужасов одинокой смерти и прочее. Подумайте о том, сколько вокруг впечатлительных, мнительных, нервных людей. Психоз и самовнушение – вот сейчас главная опасность", – подчеркнул Акунин.
Также писатель рассказал, что после выздоровления планирует заняться волонтерской деятельностью. По его словам, он будет помогать тем, кто вынужден соблюдать режим самоизоляции.
Коронавирус продолжает распространяться по миру, затрагивая жизнь и знаменитостей. Недавно заражение COVID-19 подтвердилось у народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого ранее была зафиксирована пневмония. С очаговым воспалением легких лег в больницу и певец Игорь Николаев, однако результаты теста на коронавирус пока не известны.
Из зарубежных известных личностей инфекцию подхватили, в частности, фронтмен группы Rammstein Тилль Линдеманн, британский премьер-министр Борис Джонсон, принц Чарльз, актер Том Хэнкс и оперный певец Пласидо Доминго.
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