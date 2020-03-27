Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

03:24

СМИ назвали диагноз Игоря Николаева

культура общество безопасность

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Певцу Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию. Как сообщает "Пятый канал", состояние певца оценивают как средней степени тяжести, у него высокая температура.

Ранее СМИ распространили данные о том, что артист обратился в больницу в Коммунарке и сделал тест на коронавирус, а результаты станут известны позже.

26 марта Николаев подтвердил в Instagram, что находится на карантине.

Он выложил фотографию с подписью: "Картинка из прошлой, докарантинной жизни". Кроме того, артист пожелал всем здоровья.

Ранее в этом же лечебном учреждении с двусторонней пневмонией госпитализировали певца Льва Лещенко.

Юморист Владмир Винокур подчеркнул, что результаты теста Лещенко на коронавирус пока неизвестны. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что состояние артиста улучшилось.

Игорь Николаев госпитализирован из-за коронавируса – СМИ

Читайте также

Сюжет: Коронавирус COVID-19

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика