СМИ назвали диагноз Игоря Николаева

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Певцу Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию. Как сообщает "Пятый канал", состояние певца оценивают как средней степени тяжести, у него высокая температура.

Ранее СМИ распространили данные о том, что артист обратился в больницу в Коммунарке и сделал тест на коронавирус, а результаты станут известны позже.

26 марта Николаев подтвердил в Instagram, что находится на карантине.

Он выложил фотографию с подписью: "Картинка из прошлой, докарантинной жизни". Кроме того, артист пожелал всем здоровья.

Ранее в этом же лечебном учреждении с двусторонней пневмонией госпитализировали певца Льва Лещенко.

Юморист Владмир Винокур подчеркнул, что результаты теста Лещенко на коронавирус пока неизвестны. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что состояние артиста улучшилось.