СМИ назвали диагноз Игоря Николаева

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Певцу Игорю Николаеву диагностировали очаговую пневмонию. Как сообщает "Пятый канал", состояние певца оценивают как средней степени тяжести, у него высокая температура.
Ранее СМИ распространили данные о том, что артист обратился в больницу в Коммунарке и сделал тест на коронавирус, а результаты станут известны позже.
26 марта Николаев подтвердил в Instagram, что находится на карантине.
Он выложил фотографию с подписью: "Картинка из прошлой, докарантинной жизни". Кроме того, артист пожелал всем здоровья.
Ранее в этом же лечебном учреждении с двусторонней пневмонией госпитализировали певца Льва Лещенко.
Юморист Владмир Винокур подчеркнул, что результаты теста Лещенко на коронавирус пока неизвестны. Позже глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что состояние артиста улучшилось.
Игорь Николаев госпитализирован из-за коронавируса – СМИ