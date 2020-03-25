У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его друга народного артиста РСФСР Владимира Винокура.
"У них (у Льва Лещенко и его супруги Ирины. – Прим. ред.) воспаление легких, а сейчас с воспалением легких кладут сразу на обследование. Вот их и положили туда", – пояснил Винокур, добавив, что чувствуют себя они хорошо.
Накануне сообщалось, что Лев Лещенко и его жена находятся в медицинском центре в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Концертный директор музыканта Олег Дмитриев рассказал, что певец со своей супругой самостоятельно приехали в больницу на обследование.
По словам представителя артиста, анализы будут готовы через три дня. Дмитриев успокоил поклонников певца и заявил, что поводов переживать нет. Он добавил, что артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, он соблюдал режим самоизоляции.
Во вторник столичную больницу в Коммунарке посетил Владимир Путин. Во время осмотра больницы глава государства отметил высокое качество оказания медпомощи и слаженную работу коллектива. По словам президента, сотрудники учреждения эффективно применяют современное оборудование и понимают принцип работы организации.
В мире, по данным ВОЗ, коронавирусом заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось. Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 658 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находятся 112 тысяч человек.
Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на пневмонию
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