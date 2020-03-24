Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на пневмонию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Народный артист РСФСР Лев Лещенко и его жена находятся в медицинском центре в Коммунарке с подозрением на воспаление легких. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Его не положили, а он сам туда приехал вместе с женой по рекомендации друзей. Он поехал сам и попросился на обследование", – заявил концертный директор музыканта Олег Дмитриев.

По словам представителя артиста, анализы будут готовы через три дня. Дмитриев успокоил поклонников певца и заявил, что поводов переживать нет.

Во вторник СМИ сообщали, что Лещенко и его супругу госпитализировали с подозрением на коронавирус.

Ранее в составе НИИ скорой помощи имени Склифосовского открыли два лечебных корпуса для приема пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В корпусах установлены защитные конструкции, герметичные проходы и специализированное оборудование.

