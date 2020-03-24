В НИИ имени Склифосовского готовы два корпуса для пациентов с подозрением на коронавирус

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Два лечебных корпуса НИИ скорой помощи имени Склифосовского перепрофилировали и полностью подготовили к приему пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

Там появились защитные конструкции, герметичные проходы, модернизированная вентиляционная система и видеонаблюдение. С пациентами работают бригады врачей, в составе которых есть анестезиологи-реаниматологи, терапевты, пульмонологи, эпидемиологи и инфекционисты. В распоряжении медиков – все необходимые медикаменты, мобильные системы обеззараживания помещений, средства индивидуальной защиты.

Корпуса также укомплектованы, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких (ИВЛ), аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), реанимационными мониторами, рентген-аппаратами.

Внимание уделено и безопасности: весь корпус разделен на "грязные" и "чистые" зоны, разграниченные защитными герметичными конструкциями. В первых работа организована с использованием системы ЕМИАС.

Пациентам обеспечен постоянный бесплатный доступ к сети Wi-Fi и крупнейшим новостным изданиям. Каждая палата оснащена рабочим местом с компьютером, чтобы пациенты могли выходить на связь со своими родственниками, даже если у них нет собственных гаджетов.

Директор НИИ скорой помощи имени Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что 20 человек находятся в реанимации, из них только два – на искусственной вентиляции легких.

"В институте Склифосовского в пятницу вечером открылись два новых корпуса на 80 коек с максимальным развертыванием до 86 госпитальных коек и до 26 реанимационных. Корпус был перепрофилирован в инфекционный стационар. Поступают туда пациенты с подозрением на ОРВИ и контактные с коронавирусом. На данный момент практически все койки заполнены. Резервы остаются в реанимационных койках, поскольку большая часть пациентов находятся либо с нетяжелыми формами ОРВИ, либо с нетяжелой формой коронавирусной инфекции. 20 пациентов у нас находятся в реанимационном отделении в условно тяжелом состоянии, большинству из них искусственная вентиляция легких не требуется. В данный момент у нас находятся на искусственной вентиляции легких всего два пациента. У них действительно тяжелая форма. Будем надеяться, что все у них будет хорошо", – отметил он.

Петриков также добавил, что аппаратов искусственной вентиляции легких в институте достаточно.

Также инфекционная больница строится в ТиНАО. Сергей Собянин заявил, что здание возведут в короткие сроки. Площадь инфекционного центра составит 81,3 тысячи квадратных метров. По словам мэра, он станет дополнением стационара в Коммунарке.

За последние сутки оттуда выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек, за сутки поступило 29.

По сведениям ВОЗ, коронавирусом в мире заражено более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось. В России зарегистрированы 438 больных.