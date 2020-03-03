Депздрав опроверг информацию о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Информация о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского, якобы возникшей из-за перевода медиков в аэропорты, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.
"В связи с появившейся информацией о недостатке персонала в НИИ имени Склифосовского департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением", – заявили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что во всех столичных аэропортах действительно работают мобильные бригады, куда входят врачи различных медицинских организаций, в том числе и из НИИ имени Склифосовского.
Такие бригады созданы для отслеживания состояния пассажиров, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Специальная бригада из 12 медиков дежурит и на территории больницы.
В пресс-службе при этом отметили, что дежурившие врачи в аэропортах никаким образом не влияют на качество оказания медицинской помощи в больницах. Там добавили, что пациенты получают соответствующую помощь от медиков в полном объеме, их выписка также проходит в стандартном порядке.
Ранее ряд СМИ сообщали, что из-за перевода врачей из НИИ имени Склифосовского в аэропорты в клинике пришлось закрыть несколько отделений, а пациентов стали якобы переводить в другие больницы из-за нехватки персонала.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.
По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.
Ученые выяснили, кто умирает от коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: