Депздрав опроверг информацию о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Информация о нехватке персонала в НИИ имени Склифосовского, якобы возникшей из-за перевода медиков в аэропорты, не соответствует действительности. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

"В связи с появившейся информацией о недостатке персонала в НИИ имени Склифосовского департамент здравоохранения Москвы выступает с официальным опровержением", – заявили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что во всех столичных аэропортах действительно работают мобильные бригады, куда входят врачи различных медицинских организаций, в том числе и из НИИ имени Склифосовского.

Такие бригады созданы для отслеживания состояния пассажиров, которые вернулись из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу. Специальная бригада из 12 медиков дежурит и на территории больницы.

В пресс-службе при этом отметили, что дежурившие врачи в аэропортах никаким образом не влияют на качество оказания медицинской помощи в больницах. Там добавили, что пациенты получают соответствующую помощь от медиков в полном объеме, их выписка также проходит в стандартном порядке.

Ранее ряд СМИ сообщали, что из-за перевода врачей из НИИ имени Склифосовского в аэропорты в клинике пришлось закрыть несколько отделений, а пациентов стали якобы переводить в другие больницы из-за нехватки персонала.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. Уровень риска распространения COVID-19 был поднят до очень высокого.

По последним данным, число зараженных уханьской пневмонией в Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2943, излечилось более 47,2 тысячи человек. Всего в мире зарегистрировано более 90,3 тысячи подтвержденных случаев заболевания.

