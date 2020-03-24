Россиян с подозрением на короновирус отследят по геолокации

За людьми с подозрением на заражение коронавирусом будут следить по геолокации. Правительство поручило специалистам разработать для этого специальную систему, передает телеканал Москва 24.

Система должна заработать уже на следующей неделе. Эксперты утверждают, что с технической точки зрения ничего сложного в этом задании нет.

Как рассказал эксперт по кибербезопасности Андрей Масалович, чтобы отследить нахождение человека, достаточно, чтобы он пользовался сотовым телефоном, и ничего более.

В кабмине отметили, что эта мера вынужденная: несмотря на все уговоры, люди часто нарушают условия карантина и становятся опасны для окружающих, особенно для пожилых людей.

Михаил Мишустин поручил Минюсту, МВД и Минэкономразвития представить предложения по ужесточению ответственности за нарушение карантина из-за коронавируса. Речь идет об ответственности как физических, так и юридических лиц. Срок выполнения поручения – до 25 марта.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 330 тысяч человек, свыше 14,5 тысячи скончалось.

В России на 23 марта зарегистрировано 438 случаев заражения коронавирусом. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

За последние сутки из медицинского центра в Коммунарке выписали 70 пациентов, сообщил главврач медицинского комплекса Денис Проценко. На лечении остаются 412 человек – за сутки поступило 29.