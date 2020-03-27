Тест Линдеманна на коронавирус дал отрицательный результат

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Группа Rammstein опровергла информацию о положительном тесте на коронавирус у фронтмена Тилля Линдеманна, сообщает ТАСС.

Немецкий вокалист действительно обратился в больницу. Он провел ночь в отделе интенсивной терапии, однако затем был переведен в другое отделение.

Представители группы рассказали, что тест на коронавирус, сделанный Линдеманну, показал отрицательный результат.

Ранее газета Bild сообщила, что Тилль был госпитализирован в Берлине с коронавирусом. До этого он 15 март поучаствовал в двух сольных концертах в Москве. Он находился в огромном пузыре, в котором плыл среди фанатов, исполняя свои главные хиты.

В то же время заражение коронавирусом подтвердилось у народного артиста РСФСР Льва Лещенко, который ранее попал в больницу на обследование. Также инфицирование COVID-19 обнаружили у британского премьер-министра Бориса Джонсона и представителя британской королевской семьи принца Чарльза.