Отец Меган Маркл заявил о готовности выступить против нее в суде

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Фото: AP Photo/Frank Augstein
Отец Меган Маркл может дать показания против своей дочери на слушаниях по делу о публикации ее личного письма британским таблоидом Mail on Sunday. Об этом сообщает Daily Telegraph.
В распоряжении издания оказались материалы защиты таблоида, представленные в Высоком суде Лондона. Они свидетельствуют о проблемах в отношениях Маркл с отцом в период свадьбы с принцем Гарри.
Вокруг отца невесты разгорелся скандал. Это было связано с тем, что снимки папарацци, на которых он запечатлен за подготовкой к свадьбе, оказались постановочными.
Отмечалось, что родители Маркл состоят в разводе. СМИ сообщали, что учитель йоги Дориа Рэглэнд и бывший голливудский осветитель Томас Маркл должны были прибыть в Великобританию из США за неделю до свадьбы.
В прошлом году принц Гарри и его жена подали в суд на Mail on Sunday и его издателя Associated Newspapers. Герцог Сассекский заявил, что это была вынужденная мера против пропаганды. Таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской к отцу, чем нарушил неприкосновенность личной жизни.
9 января стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации. Это разочаровало королеву и других членов семьи.
Британский телеведущий Пирс Морган сравнил пару с семейством Кардашьян. Герцоги Сассекские грозились дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи. Они собираются поделиться своей историей, в частности о том, что герцогиня вынуждена о "многом молчать".
13 января королева Великобритании Елизавета II заявила, что поддерживает решение супругов. По словам Елизаветы II, она уважает желание пары вести независимую жизнь. Она подчеркнула, что они все равно остаются ценной частью семьи.
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