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Общество

18:02

Принцы Уильям и Гарри опровергли информацию о ссорах

общество за рубежом

Фото: ТАСС/ANDY RAIN/EPA

Британские принцы Уильям и Гарри опровергли сведения о сложностях в их отношениях, сообщает "Газета.ру".

Последнюю информацию о принцах в СМИ назвали спекуляцией.

"Для двух братьев, которые так сильно беспокоятся о проблемах, связанных с душевным здоровьем, использование языка подстрекательств оскорбительно, это наносит вред", – говорится в сообщении.

9 января стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи и сконцентрироваться на запуске благотворительной организации. Это разочаровало королеву и других членов семьи.

Британский телеведущий Пирс Морган сравнил пару с семейством Кардашьян. Фигуры супругов исключили из раздела экспозиции, посвященной королевской семье, в лондонском отделении музея мадам Тюссо.

Герцоги Сассекские грозятся дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи. Они собираются поделиться своей историей, в частности о том, что герцогиня вынуждена о "многом молчать".

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