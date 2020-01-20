Принц Гарри прокомментировал отказ от титула

Принц Гарри прокомментировал решение стать независимыми от королевской семьи, передает RT.

По его словам, супружеская пара надеялась продолжать служить королеве, Содружеству наций и военным ассоциациям, но не получая при этом бюджетных средств.

"К сожалению, это оказалось невозможным", – подчеркнул британский принц. Он добавил, что подобный исход вызывает у него большую печаль.

Британский принц Гарри и его жена Меган Маркл перестанут выполнять королевские обязанности на постоянной основе. Новый порядок начнет действовать с весны. Супруги не будут именоваться "Их Королевские Высочества".

Они также прекратят получать общественные средства на выполнение королевских обязанностей. Герцог и герцогиня собираются выплатить расходы на ремонт коттеджа Фрогмор, который останется их домом в Британии.

В начале января стало известно, что принц Гарри и Меган Маркл решили отказаться от полномочий членов королевской семьи. Супруги заявили, что хотят делить свое время между Великобританией и Северной Америкой.

Это, по их мнению, позволит им воспитывать сына Арчи в уважении к королевским традициям, в которых он был рожден, но в то же время даст семье пространство сфокусироваться на дальнейших планах. Кроме того, они говорили, что планируют сосредоточиться на благотворительности.

Герцоги Сассекские грозились дать большое интервью на телевидении, если им не разрешат отказаться от обязанностей членов британской королевской семьи.

Однако королева Великобритании Елизавета II поддержала решение внука. Она отметила, что уважает желание пары вести независимую жизнь. Елизавета II подчеркнула, что они все равно остаются ценной частью семьи.

Королева поблагодарила Гарри и Меган за их работу. Она добавила, что гордится тем, насколько быстро герцогиня Сассекская стала частью семьи.