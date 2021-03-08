Фото: PA Wire/Daniel Leal-Olivas
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала интервью принца Гарри и Меган Маркл. По ее словам, британский истеблишмент находится в сговоре с прессой, говорится в публикации на странице в Facebook.
Как считает Мария Захарова, пресса Великобритании манипулирует общественным мнением. "Посмотрела я интервью Гарри и Меган. Знаете, многое встало на свои места в понимании того, что такое демократия со спецификой британской монархии", – написала представитель российской дипмиссии.
Как заметила Захарова, самые защищенные представители британской элиты не чувствуют себя в безопасности, если неугодны правящей верхушке.
"От себя добавлю, что, собственно, материалы МИД Британии, попавшие недавно в Сеть, свидетельствуют об этом же. Любую тему, как подтвердили Сассекские, британская медиа индустрия с подачи власть имущих может извратить с точностью до наоборот", – обратила внимание Захарова.
Ко всему прочему, расизм не искоренен, а его жертвы подвергаются травле, считает Захарова.
"Это не скандал. Это обрушение декораций", – заключила представитель МИД РФ.
Ранее принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол своего будущего ребенка. Об этом супруга британского принца рассказала в откровенном интервью Опре Уинфри.
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